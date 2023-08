Governo anuncia investimento de R$ 2,5 milhões para a Deam de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio

Governador Cláudio Castro fez o anúncio do investimento na Delegacia

de Atendimento à Mulher em Campo Grande/Divulgação/Governo do RJ

No dia em que a Lei Maria da Penha completou 17 anos, o governador do Rio de

Janeiro, Cláudio Castro, deu a ordem para o início das obras da nova Delegacia

Especial de Atendimento à Mulher (Deam) em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A iniciativa é aguardada pelas moradoras da região há 8 anos, já que a unidade da Polícia Civil realiza ações de prevenção, proteção e investigação dos

crimes de violência doméstica e violência sexual contra mulheres.

Atualmente, a Deam de Campo Grande funciona provisoriamente em Guaratiba, em

uma área de difícil acesso. Com a obra, que prevê investimentos de R$ 2,5 milhões,

a delegacia especial voltará ao seu local original, atendendo a uma demanda antiga

das mulheres da região.

“Desejo que essa delegacia seja um local de referência, em que o homem perceba

que ele terá o combate efetivo do nosso Estado caso tente algo contra uma mulher.

Que aqui seja não só um lugar de proteção, mas também de prevenção a crimes

bárbaros que, infelizmente, ainda vemos acontecer no ano de 2023. As mulheres

merecem um local que garanta que elas possam se colocar onde quiserem e fazer o

que quiserem”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Integridade feminina

A autorização da obra estadual faz parte das ações do Governo do Estado para a

campanha Agosto Lilás – mês dedicado à conscientização pelo fim da violência

contra a mulher. A campanha foi criada em referência à Lei Maria da Penha, que

completa 17 anos neste dia 7 de agosto.

Presente no evento, a delegada e diretora do Departamento-Geral de Polícia de

Atendimento à Mulher, Gabriela Von Beauvais falou como a reconstrução da

delegacia será importante para contribuir com a aplicação de políticas públicas

concretas para as mulheres.

“A minha história na Deam começa em Campo Grande, minha primeira titularidade foi nesse bairro. Meu carinho é muito grande. Com a retomada da delegacia, tenho

certeza de que aumentaremos o número de atendimentos”, afirmou.

Atendimento especial e brinquedoteca

A especializada de Campo Grande será construída em pavimento único, com escada

e rampa, atendendo às normas de acessibilidade. O acesso comum conduzirá a uma

recepção também adaptada para pessoas com deficiência (PcD). No novo prédio,

ainda está previsto um salão que será usado como cartório e uma ala de

depoimento, para suporte e escuta especial. No acesso de ocorrências, ficarão as

salas de custódia masculina e feminina. E para facilitar o acesso das mães que vão

à delegacia acompanhadas de seus filhos, as dependências do atendimento social

contarão com brinquedoteca.

O novo prédio terá aproximadamente 357m² de área construída e serão reservadas

às mulheres pelo menos 5% das vagas dos postos de trabalho operacionais na

construção da nova delegacia.

Hoje, existem 14 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher no estado do

Rio (03 na Capital, 04 na Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo e 05 no interior

do estado).

Todos os policiais civis que atuam nas Deam são capacitados pela Acadepol

(Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra), que fornece, periodicamente, cursos de

Protocolos de atendimento à mulher e Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Sexual.