Governo atende mais de 3,2 mil pessoas em mutirão de serviços na Quinta da Boa Vista

Mutirão ofereceu serviços como vagas de emprego e acesso à documentação/Paulo Fernandes

O governo do Rio realizou, no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, um mutirão de serviços na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, para atender a população fluminense com oportunidades de emprego e acesso à documentação básica. Durante o evento, foram realizados 3.219 atendimentos, inteiramente gratuitos. Entre os serviços disponíveis, destacaram-se o balcão de empregos, oportunidades de cursos de capacitação, emissão de documentos como identidade, habilitação para casamento e carteira de trabalho digital, isenção para certidões, distribuição de livros e palestras de conscientização.

Também foi oferecido atendimento jurídico na área de família, além de serviços de beleza e bem-estar. A iniciativa faz parte do Programa “RJ Para Todos” da Secretaria Estadual de Governo, e contou com a parceria das Secretarias de Trabalho e Renda, do Desenvolvimento Social, de Cultura e Economia Criativa, e da Mulher, além de órgãos, instituições e empresas como a Cedae, Detran, Fundação Leão XIII, Procon, Defensoria Pública, PEP INSS, Firjan, Supervia e Superintendência Regional do Trabalho.

A Secretaria de Trabalho e Renda levou sua Carreta do Trabalhador à Quinta da Boa Vista, onde ofereceu vagas de empregos formais, orientação sobre carteira de trabalho digital e acesso ao seguro-desemprego. Foram atendidas cerca de 320 pessoas nos diferentes serviços, sendo que 150 já deixaram o local com suas cartas de encaminhamento a emprego e agendamento de entrevistas para a efetivação da contratação.