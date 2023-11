Governo do estado decide recriar Secretaria de Segurança Pública

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decidiu recriar a Secretaria de

Segurança Pública do estado. O chefe do Executivo deve indicar para o comando

da pasta o policial federal Victor César Carvalho Santos. O anúncio do nome de

Santos deve ser publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (27).

De acordo com informações do g1, a estrutura da secretaria será mais enxuta que

anteriormente e deve ter três subsecretarias: gestão, operacional e de inteligência.

Em seu blog no g1, Julia Dualibi disse que Santos já é um nome que Castro

conhece há bastante tempo, que trabalhou com ele durante a Jornada da

Juventude, quando o Papa Francisco veio ao Brasil. Ele também já prendeu o

bicheiro Rogério de Andrade, em 2022. A Corregedoria também deverá ser

unificada.

Desde o governador Wilson Witzel, do qual Castro era vice, não há uma pasta

unificada de segurança, com a divisão entre a Secretaria da Polícia Civil e a

Secretaria da Polícia Militar.