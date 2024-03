Governo do Estado do RJ inaugura nova maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói

No último ano, foram investidos R$ 6 milhões em obras de requalificação e modernização da unidade

O governador Cláudio Castro e a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, inauguraram nesta sexta-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher, as obras de reforma e modernização da nova maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, em Niterói. A ala integra o conjunto de obras de requalificação e modernização que a unidade recebeu no último ano, com investimentos de R$ 6 milhões do Governo do Estado, por meio da Fundação Saúde do Estado.

“Esse hospital era considerado um dos piores da rede e, hoje, é um novo padrão que estamos levando para todo o estado. O que se tem é carinho pela nossa rede e pelos pacientes que vêm aqui. A gente fica feliz por estar vivendo um tempo de transformação na saúde pública do Estado do Rio, e é um momento de transformação que engloba o SAMU 100% RJ, que levou o serviço ao estado inteiro, nossos Centros de Imagem, a duplicação da alta complexidade, entre outras iniciativas. Quando focamos no que realmente importa, o resultado reflete em inaugurações como essa”, pontuou o governador Cláudio Castro.

Especializada em partos de alto risco, a nova maternidade conta ao todo com 36 leitos, distribuídos por 12 enfermarias, que também ganharam banheiros (antes eram coletivos e localizados no corredor), novas camas, berços e poltronas. O consultório de atendimento neonatal e a sala de exame obstétrico, clínico e de ultrassom também foram reformados e receberam novos aparelhos de ultrassom obstétrico e de exame para recém-nascidos. A maternidade ganhou ainda uma sala de apoio à amamentação, para dar mais conforto e segurança neste momento especial de conexão entre mães e filhos.

As obras dotaram a maternidade de ambiência humanizada, iniciativa que integra o Projeto Ninho, modelo de atendimento que visa proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para as mães e bebês, além de oferecer informações e orientações importantes para o cuidado com o bebê. Cada enfermaria da maternidade tem o nome de um pássaro.

Programa Mamãe Nota 10

Outra ação é o programa Mamãe Nota 10, que conta com o Espaço Ninho. Nele, todas as mães, durante a internação na maternidade, recebem informações sobre cuidados com o bebê, a forma correta de dar o banho e questões relacionadas ao sono, choro, cólicas e como agir em casos de engasgo, por exemplo. As orientações são dadas por uma equipe multidisciplinar formada por enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. O Programa Laços, que reúne 12 itens de higiene e cuidados com as mamães e os recém-nascidos em uma mochila, também integra as iniciativas de humanização e foi iniciado em junho de 2023.

“Essa entrega da nova maternidade, no Dia Internacional da Mulher, reforça ainda mais nosso compromisso em garantir um espaço totalmente modernizado, com equipamentos de ponta e, especialmente, acolhedor e humanizado”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Além da maternidade, o hospital também ganhou a nova emergência clínica e ortopédica, inaugurada em junho de 2023. A Fundação Saúde assumiu a gestão da unidade em fevereiro do ano passado. O HEAL é referência no atendimento de alta complexidade para a população de sete municípios da Região Metropolitana 2.

Segurança e tranquilidade para amamentar

Na nova sala de apoio à amamentação, as mulheres encontram todo o suporte necessário para o aleitamento de maneira prazerosa e segura. O espaço foi pensado dentro do conceito de atendimento humanizado que vem sendo implantado na unidade. Tem design inspirado em ninhos com pássaros e filhotes, trazendo elementos da natureza para transmitir uma sensação de calma e tranquilidade na hora do aleitamento. A mãe de primeira viagem, Evelyn Vitória, já conheceu o novo espaço com sua filha recém-nascida e aproveitou para exaltar a estrutura do hospital.

“É muito bonito ver o hospital assim. Passei por uma experiência muito boa neste meu primeiro parto. Como sou moradora de Itaboraí, eu não tinha certeza de onde eu poderia ser atendida. Me indicaram o HEAL e aqui fui muito bem recebida, alimentada e acolhida desde o início. Sem falar na estrutura que é ótima. Foi perfeito, nota dez”, ressaltou Evelyn.

O local também está equipado com luz suave, cadeiras confortáveis e almofadas ergonômicas com enchimento de micropérolas de isopor, que se moldam ao corpo da mãe para garantir um apoio adequado para o recém-nascido.