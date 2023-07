Governo do Estado do RJ sancionada a LDO de 2024

A LDO é de autoria do Poder Executivo e foi sancionada pelo governador Cláudio Castro

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 (Projeto de Lei 749/23), de autoria do

Poder Executivo (Mensagem 08/23), foi sancionada pelo governador Cláudio Castro

e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (20/07). A lei prevê um déficit para o próximo ano na casa dos R$ 3,6 bilhões, com uma receita líquida estimada em R$ 96,4 bilhões e uma despesa na casa dos R$ 100 bilhões.

A lei também apresenta estimativa de déficit para os dois anos seguintes: de R$ 6,3

bilhões, em 2025; e de R$ 8,5 bilhões, em 2026. Segundo o parecer da Comissão de

Orçamento da Alerj, a dívida do Estado poderá ser 2,39 vezes maior que a receita

corrente líquida, sendo esse aumento associado à despesa de pessoal.

“A Alerj é uma instituição que está atenta e alerta ao momento difícil que estamos

vivendo. Ou seja, já este ano temos uma previsão de arrecadação menor do que a

prevista no orçamento, além de um aumento de despesa”, alertou o presidente da

comissão, deputado André Corrêa (PP), durante a aprovação das emendas ao texto.

Prioridades do governo

A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como objetivo apontar as prioridades

orçamentárias do governo e orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Então, as previsões da LDO são sempre revistas quando o governo encaminha o

orçamento, pois as previsões podem variar de acordo com a inflação e a projeção

do Produto Interno Bruto (PIB), por exemplo.

Durante a votação do texto em plenário, os deputados fizeram 376 emendas

propondo alterações e 218 delas foram aproveitadas. Com as mudanças, o texto

passou a prever, por exemplo, que o Executivo estadual promoverá a revisão da

política de juros para o pagamento da dívida fluminense com a União, junto ao

Tesouro Nacional e ao Congresso.