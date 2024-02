Governo do Rio entrega 16 escolas reformadas para receber os alunos em 2024

Alunos da rede estadual de ensino iniciam o ano letivo com 16 novas unidades escolares reformadas. Desde 2022, foram investidos quase R$ 80 milhões em obras executadas pela Empresa de Obras Públicas

O início do ano letivo marca o começo de uma nova jornada para milhares de alunos da rede estadual de ensino. Além do reencontro dos jovens com amigos e professores, nesta volta às aulas, estudantes, pais e funcionários encontrarão 16 novas unidades reformadas pelo Governo do Estado. Foram investidos R$ 13,3 milhões em reformas e obras, executadas pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop-RJ). Até o fim de março, outras 36 escolas terão obras concluídas.

Desde 2022, 130 escolas foram reformadas com investimentos de quase R$ 80 milhões. Outras 49 unidades serão entregues até o fim do ano, pelo Programa de Manutenção Continuada do Governo do Estado nas escolas da capital e interior.

“Quando investimos em infraestrutura nas escolas estamos influenciando diretamente o aprendizado dos alunos. Mais que obras e investimento em estrutura, estamos trabalhando na construção do futuro dos nossos estudantes”, afirma o governador Cláudio Castro.

A Emop-RJ realiza obras e reformas em 49 unidades, com investimento de R$ 34.188.327,67. A previsão é de entregar ainda este ano todas as unidades reformadas. As ações fazem parte do Programa de Manutenção Continuada do Governo do Estado nas escolas da capital e interior.

“É nossa missão garantir que alunos e professores tenham um ambiente escolar apropriado para que o desafio de educar seja cumprido com excelência. Sabemos que um ambiente de bons resultados é construído com base em um ensino de qualidade, infraestrutura adequada e comprometimento”, destacou a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.

Os serviços de manutenção incluem a recuperação de salas, pátios, paredes e fachadas, que receberam novas pinturas. Foram feitos ainda consertos nos telhados, que ganharam nova cobertura, forros e impermeabilização. Pisos e vidros quebrados foram trocados por material novo. Já as instalações elétricas e hidráulicas passaram por revisão. Banheiros e cozinhas também foram recuperados.

“Sabemos da importância destas obras na vida educacional dos alunos e professores. São melhorias para todos. Um espaço escolar confortável e acolhedor só traz benefícios no presente e no futuro destes estudantes”, afirmou o presidente da Emop-RJ, André Braga.