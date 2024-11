Governo do RJ assina declaração internacional pela sustentabilidade

Acordo foi assinado durante o evento “Simbiose Industrial: Contexto Global, Estratégias e Parcerias para uma Economia Circular no Estado do Rio de Janeiro”

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, assinou a Declaração de Princípios para a criação da rede “International Industrial Symbiosis Alliance (IISA) – Aliança Internacional de Simbiose Industrial, em português. A formação da rede IISA fortalece a estratégia do Estado de buscar parcerias internacionais para expandir práticas de economia circular e simboliza compromisso com a cooperação global, em prol do desenvolvimento sustentável.

O compromisso, assinado pela secretária de Desenvolvimento Econômico do estado, Fernanda Curdi, foi firmado no encerramento do evento “Simbiose Industrial: Contexto Global, Estratégias e Parcerias para uma Economia Circular no Estado do Rio de Janeiro”, promovido pela secretaria, em parceria com a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz (AEDIN). Parte do Green Rio 2024, o encontro reuniu especialistas para debater o programa de Simbiose Industrial e seu projeto-piloto, em desenvolvimento no distrito industrial de Santa Cruz.

O programa, que será elaborado com base na experiência do projeto-piloto, é uma parceria das secretarias de estado de Desenvolvimento Econômico, de Ambiente e Sustentabilidade, e da Casa Civil, e de parceiros como Firjan, Grennova Hub, Kalundborg Symbiosis e o Clean Cluster dinamarquês.

“A simbiose industrial é fundamental para construirmos um futuro mais sustentável e inovador. Essa parceria entre indústrias não só reduz o desperdício de materiais, mas também fortalece o nosso compromisso com uma economia circular, capaz de gerar empregos e atrair investimentos alinhados com a preservação ambiental”, declarou a secretária Fernanda Curdi.