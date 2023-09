Governo do RJ busca na França novas ideias para a despoluição de afluentes

O vice-governador Thiago Pampolha trocou experiências com diretores da SIAAP

Com o objetivo de desenvolver e implementar novos projetos para despoluir rios, lagoas e baías fluminenses, o vice-governador e secretário do Ambiente, Thiago Pampolha, se reuniu com diretores da SIAAP, maior empresa pública de saneamento de Paris, e conheceu o programa de despoluição do Rio Sena.

Durante visita à unidade de tratamento da empresa, nesta terça-feira (5/9), na França, foram discutidas ações e técnicas de monitoramento que podem ser aplicadas no estado do Rio de Janeiro. Ele também detalhou algumas medidas que já têm garantido a despoluição da Baía de Guanabara e das Lagoas de Jacarepaguá.

“Trocamos importantes informações sobre esgotamento sanitário e limpeza urbana. A SIAAP usa métodos eficazes como a desinfecção de efluentes com ácido perfórmico, que é biodegradável, e radiação ultravioleta, que substitui o cloro, o ozônio e outros oxidantes. A nossa ideia é aprofundar as técnicas da instituição em outros encontros, no Rio de Janeiro”, ressaltou Pampolha.