Governo do RJ e Prefeitura do Rio se unem contra mudanças no Santos Dumont

Ministério de Portos e Aeroportos estuda aumentar a capacidade do Santos Dumont

O anúncio de que o Governo Federal estuda aumentar a capacidade do Aeroporto Santos Dumont não foi bem digerido entre os integrantes do Palácio Guanabara e da Prefeitura do Rio. Integrantes dos governos estadual e municipal se manifestaram contra a medida e se unem para que ela não seja concretizada.

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Nicola Miccione, destacou que foi grande a operação para reequilibrar a operação do Galeão, na Ilha do Governador, e criticou a proposta.

“Para que piorar o que está dando certo? Depois de muito esforço se consegue equilibrar as operações do Galeão, com respeito à capacidade máxima do Santos Dumont. Resultado: mais voos, mais conexões e sistema multiaeroportos do RJ mais equilibrado”, afirmou Miccione.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) lembrou que além do impacto no Galeão e na economia do Rio, as restrições ambientais e no trânsito da região central da cidade, onde fica o Santos Dumont, já são motivos suficientes para que a mudança não ocorra.

“O lobby dessa gente é um negócio inacreditável! Não acontecerá. Não bastasse o impacto no Galeão e na economia do Rio, as restrições ambientais e no trânsito da região já são motivos mais do que suficientes para normas estaduais e municipais serem aplicadas impedindo esse aumento. Além disso, sabemos que o presidente Lula tem enorme respeito pelos interesses do Rio! Não passarão”, ressaltou Paes.