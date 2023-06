Governo do RJ entrega 81 viaturas e anuncia tecnologia para combate ao desmatamento

Vice-governador Thiago Pampolha e o presidente do Inea, Philipe

Campello na entrega das viaturas

Nesta segunda-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, foi lançado na sede do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) o inovador Sistema Estadual de Áreas Embargadas do Estado do Rio de Janeiro, chamado “Embargo Remoto”. Durante o evento, vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, fez a entrega de 81 viaturas destinadas ao trabalho de fiscalização ambiental.

As novidades fazem parte de um conjunto de ações do Governo do Estado para o

aprimoramento da conservação ambiental fluminense.

Os novos veículos somam-se aos entregues às unidades de conservação municipais no último mês, totalizando 162 carros. As viaturas serão utilizadas em ações operacionais de áreas preservadas e para atender às diferentes demandas e necessidades do dia a dia de cada região. Já a nova ferramenta tecnológica permitirá à secretaria e ao instituto agilizarem o trabalho de fiscalização remoto em áreas rurais dentro de unidades de conservação ambiental e também a realizar o embargo em áreas municipais para garantir a recuperação ou a regeneração da área afetada.

Monitoramento online

O Sistema Estadual de Áreas Embargadas no estado do Rio de Janeiro não

acabará com o trabalho de fiscalização em campo. A tecnologia, que realiza

sensoriamento remoto e cadastros virtuais para a notificação, permitirá que seja

realizado o embargo de áreas via monitoramento de satélite, o que otimizará os

processos e dará mais celeridade à proteção da Mata Atlântica.

Todas as novidades também serão utilizadas no âmbito do programa Olho no

Verde, que atualmente realiza o monitoramento florestal por imagem de satélite,

detectando automaticamente alertas de desmatamento no estado e enviando essas

informações às equipes de fiscalização da Secretaria de Estado do Ambiente e

Sustentabilidade e do Inea de forma estratégica e inteligente.

“Estamos avançando tecnologicamente na proteção à nossa Mata Atlântica e nos

adaptando às novas ferramentas que estão disponíveis para combatermos os

crimes ambientais no estado. O território verde e a biodiversidade fluminense, hoje,

estão mais protegidos e vigiados do que nunca”, celebra o vice-governador e

secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.