Governo do RJ fecha parques estaduais para concentrar esforços em combate a incêndios

Equipes atuam contra 62 focos de incêndio; estado anuncia ação dura contra crimes ambientais

O secretário de Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio, Bernardo Rossi, anunciou, no último sábado (14), o fechamento de todos os parques estaduais por tempo indeterminado. A decisão visa a empregar esforços no combate aos incêndios que têm sido registrados nos últimos dias, criminosos ou por conta do forte calor. No do anúncio, os bombeiros atuavam contra 62 focos em vegetações no estado.

“São 62 frentes de trabalho no momento. Temos muito trabalho, estamos utilizando a nossa equipe terrestre e também três aeronaves, que são fundamentais para a operação”, afirmou Tarcísio Salles, secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao telejornal.

Bernardo Rossi reforçou que a população não deve jogar guimbas de cigarro em mata, limpar terreno com fogo ou soltar balões. E pediu que sejam feitas denúncias nesses casos.

“Nós estamos com uma parceria muito grande com a delegacia de Meio Ambiente e seremos muito duros contra os crimes ambientes. Não adianta a pessoa que tem uma lavoura botar fogo para utilizar essa área para outro fim. Nós iremos embargar esse terreno, e ela não poderá fazer nada ali. Ela vai responder judicialmente e vai ter que recuperar a terra”, avisou.

Na última sexta-feira (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro teve que combater 345 focos de incêndios florestais e extinguiu 333. Os demais ainda recebem atenção dos agentes. Ao avisar um incêndio em mata, qualquer pessoa deve ligar para o número 193 e informar à corporação.

