Governo do RJ garante apoio para municípios atingidos pelas chuvas

Governador Cláudio Castro com o Comitê de Chuvas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), está enviando medicamentos, como analgésicos e antibióticos, máscaras, luvas, cateteres, ataduras, seringas, agulhas, entre diversos outros insumos, para municípios afetados pelas chuvas. A secretária Cláudia Mello, esteve, na manhã de sábado (23), em Petrópolis, acompanhando a equipe do governador Cláudio Castro e determinou a ida de equipes, com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na pasta, para as cidades mais impactadas.

“A SES-RJ está prestando apoio aos municípios de diferentes formas. Neste primeiro momento, enviamos kits de calamidade para Petrópolis e Teresópolis, e determinamos a ida de técnicos para apoiar as ações de resposta dos municípios”, afirma a secretária.

Os profissionais orientam, avaliam a capacidade de resposta dos municípios e verificam o tipo de material de que mais necessitam. Uma equipe de resposta rápida da secretaria também foi enviada a Bom Jesus de Itabapoana, no Noroeste Fluminense.

Logística de distribuição

Para agilizar o recebimento da ajuda às cidades, a secretaria mudou a logística de distribuição dos insumos e medicamentos. Antes, as retiradas eram feitas pelos gestores municipais na Coordenação Geral de Armazenagem da SES-RJ, em Niterói. Após determinação da secretária, os municípios passaram a receber o apoio em suas sedes.

“Colocamos toda a frota da secretaria de prontidão. Seja por via aérea, com a Superintendência de Operações Aéreas, ou por via terrestre, com o Samu e as motolâncias, e os demais veículos oficiais. Todos estão aptos para atuar nas ocorrências”, destaca a secretária.

Frotas de veículos à disposição

Entre as outras medidas adotadas, estão 11 veículos (picapes) à disposição na sede da secretaria, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, para deslocamento a municípios afetados; médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem seguem de prontidão para apoio na coordenação das ações de resposta junto aos municípios;

kits de desastres – com medicamentos e insumos – estão disponíveis para pronto emprego em apoio aos municípios; frascos de hipoclorito de sódio, usado para purificação da água, estão disponíveis para pronta entrega aos municípios; a equipe de plantão do Centro de Informações e Vigilância em Saúde (CIEVS), que fica no CIS-RJ, na sede da secretaria, foi ampliada e está à disposição das equipes municipais.