Governo do RJ inicia a entrega de mais de 13 mil cartões do programa Recomeçar no RJ

O benefício, no valor de R$ 3 mil, auxilia a população em vulnerabilidade a superar os prejuízos das chuvas

O governador Cláudio Castro entregou nesta terça-feira (2), o Cartão Recomeçar para famílias atingidas pelos temporais em Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias. O benefício, no valor de R$ 3 mil, auxilia a população em vulnerabilidade a superar os prejuízos das chuvas. Ao todo, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos entregará mais de 13 mil cartões na Baixada Fluminense. Nos últimos dois anos, o governo estadual já investiu R$ 87,4 milhões no benefício, atendendo mais de 29 mil famílias em mais de 30 municípios.

“Hoje é um dia de alegria, de compromisso social. O Governo do Estado voltou a ser participativo, a ser parceiro e a ter um caráter social na vida das pessoas. E essa parceria que a gente tem com as prefeituras, a Assembleia Legislativa, as Câmaras de Vereadores, é fundamental para que a gente possa ajudar as pessoas a retomar as suas vidas”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Essa etapa marca o início do cronograma de entregas do benefício, que será continuado pelas prefeituras. Nova Iguaçu e Belford Roxo, por exemplo, começam a receber os cartões nesta quarta (3). O benefício, em parcela única, pode ser usado para comprar ⁠material de construção, eletrodomésticos e móveis.

Esperança de recomeçar

Uma dos 300 moradores que receberam o cartão, em Nilópolis, nesta terça-feira (02/04), Cintia Cristiane de Oliveira Souza contou ter procurado pelo benefício logo após a enchente ter atingido a sua casa. Depois de se cadastrar pela prefeitura e ter o benefício validado pelo Estado, a autônoma foi até o Centro Integral de Educação Pública Municipalizado, no bairro Frigorífico, para pegar seu cartão.

“Estou feliz porque vou poder comprar o que está faltando em casa. Agora vou poder realmente recomeçar. Aguardo pelo cartão para poder comprar o que perdi. Vou comprar uma geladeira”, afirmou.

Ana Lúcia Mello saiu do bairro da Jacutinga, em Mesquita, para buscar seu cartão. Moradora do município há 62 anos, ela perdeu móveis e viu no benefício a chance de construir uma nova história.

“A minha casa encheu, o sofá ficou com água até a metade, entrou água até na geladeira. Minha netinha perdeu sua cômoda e parte de suas roupinhas. Com esse dinheiro vamos repor os móveis”, disse Ana, que mora com três netos.