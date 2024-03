Governo do RJ inicia semana de encontros sobre Economia Azul

Rio Metrópole Azul que terá encontros diários na Casa G20

O Governo do RJ abriu a semana com mais um passo fundamental para a agenda ambiental fluminense com a abertura da Missão OCDE: Rio Metrópole Azul, que terá encontros diários na Casa G20, em Ipanema, até a próxima sexta-feira, dia 15.

O programa Metrópole Azul é fruto da parceria entre o Estado e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), visando obter subsídios e apoio na implementação de políticas públicas com foco na Economia Azul.

Entre os principais temas que pautam as reuniões está o aprofundamento da metodologia de estudo para implementar a Economia Azul na Região Metropolitana. Para estimular as discussões, o cenário é a Casa G20, aberta na última semana pelo governador Cláudio Castro para promover o intercâmbio cultural entre as nações que integram o fórum mundial.

“A Secretaria de Ambiente é peça fundamental para as discussões que o G20 trará para o estado do Rio de Janeiro. Nossas políticas ambientais são vanguardistas no país e dividir nossa expertise com outras experiências internacionais é uma troca essencial para o nosso futuro’, explicou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Durante a semana, especialistas, autoridades e representantes de instituições interessadas definirão recomendações para a consolidação de um plano próprio desse modelo econômico.