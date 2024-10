Governo do RJ inicia unificação do Vale Social

Unificação do Vale Social objetiva facilitar o embarque de pessoas com deficiência e em tratamento médico nos transportes públicos estaduais

O Governo do Estado começou nesta terça-feira (1º) a unificação dos cartões do Vale Social, promovida pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram). Ao todo, 64 mil usuários serão beneficiados pela iniciativa, que tem o objetivo de facilitar o embarque de pessoas com deficiência e em tratamento médico nos transportes públicos estaduais, melhorando a experiência com o uso do benefício. A ação é feita em parceria com o MetrôRio, SuperVia e Riocard Mais.

“Estamos facilitando o acesso ao benefício, simplificando o serviço prestado às pessoas com deficiência e para quem precisa de tratamento médico. O Governo do Estado também está investindo na ampliação da oferta de serviços digitais em todos os setores, para dar mais conforto e agilidade no atendimento ao cidadão”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Os beneficiários do Vale Social que utilizam somente metrô e/ou trens terão que substituir os atuais cartões pelo novo cartão unificado, produzido pela Riocard Mais. A troca vai ocorrer exclusivamente na sede do Vale Social, no subsolo da Central do Brasil, que foi reformada e ampliada. É necessário levar um documento com foto, além dos antigos cartões, seguindo o cronograma estipulado. O atendimento ocorre somente de segunda a sexta, das 9h às 15h, em dias úteis.

Para os beneficiários do Vale Social que já têm o cartão da Riocard Mais, utilizando o benefício nos ônibus intermunicipais e nas barcas, a atualização será automática. Basta que o usuário aproxime o cartão de qualquer validador e a unificação será efetivada. Neste caso, passará a valer apenas o cartão Riocard Mais em todos os modais, e os cartões específicos das concessionárias serão desativados.

Novo formato

O planejamento foi elaborado pela Secretaria de Transporte, por meio da Coordenadoria do Vale Social, para atender da melhor forma os beneficiários. O processo foi iniciado ontem, quando os cartões foram emitidos no novo formato, e finalizado no dia 20 de dezembro.

“Esse é mais um importante passo que estamos dando em prol da mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Levar mais acessibilidade e praticidade a 64 mil pessoas que dependem do transporte público é de grande valor. Com certeza, essa mudança vai simplificar o dia a dia de quem utiliza o benefício concedido pelo Governo do Estado”, destacou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis.

Benefícios da unificação

Atualmente, o beneficiário do Vale Social usa até quatro cartões diferentes para embarcar nos transportes, o que dificulta a identificação e o manuseio. Com a unificação, a igualdade será assegurada, permitindo que um único cartão seja utilizado tanto no metrô, quanto nos trens, barcas e nos ônibus intermunicipais, dando mais comodidade a quem usa o Vale Social. Além da praticidade, o novo cartão emitido pela Riocard Mais inclui leitura em Braille, reforçando o compromisso com a acessibilidade e a inclusão.

Outra vantagem da unificação dos cartões do Vale Social é a garantia de um sistema integrado e um monitoramento eficaz, já que será mais fácil detectar possíveis fraudes e garantir que os recursos do Estado sejam destinados adequadamente a quem tem direito ao benefício.

Confira o cronograma

– Nascidos em janeiro e fevereiro: comparecer/validar entre 01/10 e 11/10

– Nascidos em março e abril: comparecer/validar entre 14/10 e 25/10

– Nascidos em maio e junho: comparecer/validar entre 28/10 e 08/11

– Nascidos em julho, agosto e setembro: comparecer/validar entre 11/11 e 29/11

– Nascidos em outubro, novembro e dezembro: comparecer/validar entre 09/12 e 20/12

O cronograma vale tanto para os usuários que precisam efetuar a troca para o cartão unificado, comparecendo à sede do Vale Social, quanto para os que já têm o cartão da Riocard Mais e somente farão a atualização em qualquer validador da empresa. O novo cartão unificado seguirá valendo somente para os transportes liberados para o beneficiário, levando em conta cada caso.

Enquanto não chegar a data prevista no calendário para a troca/validação, os atuais cartões poderão ser usados normalmente.