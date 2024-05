Governo do RJ mobiliza recursos e efetivo para apoio ao estado do RS

Agentes do Serviço Aeropolicial da Core embarcaram no helicóptero AW169/Divulgação/PCERJ

O Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil já enviaram efetivo e recursos para apoiar nos resgates à população gaúcha

O Governo do Estado do Rio segue apoiando o Rio Grande do Sul, que vive sua maior tragédia climática da história. O Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil já enviaram efetivo e recursos para apoiar nos resgates à população gaúcha, que sofre, na maioria dos casos, com inundações. Na segunda-feira (6), chegaram mais reforços.

Uma equipe de 54 bombeiros iniciaram o trabalho, que vai somar esforços aos militares que já estão na região, desde o dia 3 de maio, e atuam a bordo do helicóptero AW169, capaz de operar no período noturno, por instrumentos. Até o momento, já foi prestado atendimento a mais de 70 vítimas ilhadas por enchentes ou feridas por escorregamentos de terra.

A força-tarefa da corporação inclui mais 11 viaturas, 15 barcos, 5 pickups, dois caminhões, um ônibus e cerca de 200 materiais diversos de salvamento em desastres. O grupo tem profissionais da área da saúde e especialistas em salvamento em desastres, com atuação em soterramentos, desabamentos, enchentes e inundações, entre outros.

Agentes da PCERJ

A Polícia Civil enviou 10 agentes do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Saer/Core), a bordo do helicóptero AW169 da instituição. A aeronave bimotor, que opera por instrumentos também à noite, tem capacidade para transportar oito passageiros e dois pilotos. Entre as especialidades da equipe estão o resgate em catástrofes naturais e salvamento em altura e locais de difícil acesso.

De acordo com o secretário de Polícia Civil, delegado Marcus Amim, está previsto, ainda, o envio de uma equipe multidisciplinar da perícia técnico-científica para ajudar no serviço de identificação. A inovação das técnicas de atuação resultou na criação do protocolo DVI da instituição, que na tradução livre significa Identificação de Vítimas de Desastres.

“Nossos peritos já estão à disposição e devem partir rumo à missão em breve. Os primeiros a chegarem foram os policiais do Saer/Core com a nossa aeronave 05 e equipamentos para reforçar os trabalhos nas áreas atingidas pelas chuvas”, disse o secretário.