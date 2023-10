Governo do RJ pede renegociação de dívida de R$ 8 bi com a União

Cláudio Castro disse que se não houver avanços o risco é de ‘quebradeira’. Quantia deve ser paga em 2024

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou nesta terça-feira (3) que pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a renegociação do acordo firmado pelo estado, dentro do regime de recuperação fiscal, para não ter de pagar R$ 8 bilhões ao governo federal em 2024.

Castro viajou para Brasília, onde se reuniu nesta terça com Haddad na sede do

Ministério da Fazenda.

O regime de recuperação fiscal, cujas bases foram refeitas em 2022, permite ao

estado flexibilizar o pagamento de uma dívida bilionária com a União. O contrato

assinado prevê que as parcelas aumentem até o término do acordo, em 2031. Ao

todo, o Rio de Janeiro devia à União, em 2022, R$ 148,1 bilhões.

A condição de pagamento dos estados foi alterada por uma situação fora do nosso

controle, que foi uma lei federal aprovada e não há a menor condição de a gente

pagar os valores corrigidos para o ano que vem”, declarou Castro referindo-se à lei

que limitou a cobrança do ICMS estadual sobre combustíveis.

Dívida será honrada

Segundo Castro, os R$ 3 bilhões previstos para serem pagos neste ano serão

honrados. Mas, para o governador, é “inviável”, na base atual, subir para os cerca

de R$ 8 bilhões previstos no regime de recuperação fiscal, em pagamentos à União,

no próximo ano.

“Entendo as dificuldades que o ministro também está tendo, mas o que vai

acontecer, ano que vem, se a gente não avançar nisso, é quebradeira de novo dos

estados que já estão em situação difícil”, declarou.

Sem a renegociação, acrescentou Castro, poderá haver “fome no estado, atraso de

salário”. “E isso é a algo que a gente não pode deixar de acontecer de forma

nenhuma nesses quatro estados (que aderiram, junto com o Rio de Janeiro, ao

regime de recuperação fiscal)”, acrescentou.

Ele afirmou que o ministro da Fazenda demonstrou estar “muito sensível” ao

problema do Rio de Janeiro, e avaliou que a conversa foi “positiva”.

Novas rodadas para um rearranjo

O governador espera novas rodadas de negociação para que haja um rearranjo

ainda neste ano, de modo que o estado possa planejar os pagamentos para 2024.

Em março, o governador do Rio já havia viajado a Brasília para pedir a revisão do

regime de recuperação fiscal do estado.

Segundo reportagem da GloboNews, durante a reunião, Castro se comprometeu

com Fernando Haddad a buscar apoio a bancada do Rio à Medida Provisória 1185,

que regulamenta a isenção tributária para créditos fiscais.

De acordo com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a MP parte

do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que benefícios ligados a

custeio não são mais permitidos.

A partir da medida provisória, as empresas deverão se habilitar na Receita para

registrar os investimentos feitos com base nos incentivos fiscais – e, com isso,

conseguir o abatimento na tributação. A MP está em análise no Congresso

Nacional.