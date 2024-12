Governo do RJ prepara programação especial para celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos

Programação especial vai ajudar a conscientizar a sociedade sobre as diversas temáticas envolvidas neste assunto

O Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, organizou uma programação especial para celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado nesta terça-feira (10). A data é uma oportunidade para conscientizar a sociedade sobre as diversas temáticas envolvidas neste assunto, como diversidade, igualdade, respeito ao credo, raça e gênero. As ações, que começaram no dia 06 de dezembro, acontecem até a próxima sexta-feira, 13, e prevêm exposição de trabalho sobre tráfico de pessoas, lançamento de um dossiê de migração e refúgio, além de encontros que abordam temas que vão desde os direitos femininos ao combate ao racismo religioso.

“O Dia Internacional dos Direitos Humanos é uma oportunidade de reafirmarmos nosso compromisso com a igualdade e a liberdade entre todos. Com a nossa programação, vamos trazer ainda mais luz para essa importante temática e debater sobre nossos avanços e contínuo aperfeiçoamento de políticas públicas”, declarou o governador Cláudio Castro.

Cada evento foi idealizado para estimular o debate e reafirmar o compromisso do Estado com a promoção e defesa dos direitos humanos, fortalecendo o diálogo com a sociedade.

“Ampliar o acesso aos direitos humanos fundamentais é um dos nossos deveres. Nossa missão tem sido fazer desta meta uma política pública efetiva. Nossos programas estão cada vez mais atuantes, atendendo a um público diverso e amplo, porque só existe justiça social se os direitos humanos forem garantidos a todos, independente de cor, raça, gênero ou credo”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.

Documento para proteção universal do cidadão

No dia 10 de dezembro de 1948 foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento-base não jurídico que demarca a proteção universal dos direitos humanos. A data se tornou símbolo da importância de se valorizar esses direitos e liberdades. De acordo com o documento “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.”