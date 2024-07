Governo do RJ promove Encontro de Combate à Fome no estado

Governador Cláudio Castro e o ministro Wellington Dias ao lado outras autoridades durante o evento. Na ocasião, o Rio de Janeiro aderiu ao Plano Brasil, que tem como um dos principais objetivos tirar o país do Mapa da Fome até 2030

O governador Cláudio Castro e o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, realizaram, na última quinta-feira (25), o Encontro Estratégico de Combate à Fome no Estado do Rio de Janeiro. Durante o evento, que aconteceu no Palácio Guanabara, o Rio aderiu ao Plano Brasil Sem Fome, da União, que tem como um dos principais objetivos tirar o país do Mapa da Fome até 2030.

“O programa do Governo Federal é importante e vem agregar ao trabalho já realizado pelo Governo do Estado. Temos trabalhado para reduzir os índices de fome e de insegurança alimentar. Essa não é uma tarefa fácil, mas estamos fazendo o dever de casa. Desde o início da minha gestão, inauguramos cinco Restaurantes do Povo que estavam fechados desde 2016, e abrimos 46 Cafés do Trabalhador.

Disponibilizamos hoje cerca de 53 mil refeições por dia em uma ação efetiva de combate à fome. Com essa parceria firmada, vamos trabalhar em conjunto e trazer ainda mais resultados nessa importante questão social”, destacou o governador Cláudio Castro.

Importantes avanços

Para o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o compromisso selado com o Estado do Rio simboliza importantes avanços na temática.

“No Plano Brasil Sem Fome, vamos trabalhar integrando vários ministérios e programas, sendo o principal foco a transferência de renda. Serão recursos para pessoas que preenchem requisitos do Bolsa Família, da prestação continuada, por exemplo. Além da transferência de renda, vem a complementação alimentar. Estamos trabalhando no Estado do Rio, com municípios e entidades, o programa de aquisição de alimento, onde a gente compra alimento da agricultura familiar e faz a doação, inclusive para hospitais e escolas. A proposta é integrar para ampliar programas e tirar as pessoas da pobreza”, disse o ministro Wellington Dias, ressaltando que o Brasil foi o país que mais reduziu a fome em 2023.

Uma das principais frentes do G20

Alinhado a uma das principais frentes do G20, que é o combate à fome, o Governo do Estado aderiu ao plano com vigência de 48 meses. Por meio dessa parceria com o Governo Federal, o Estado se compromete a continuar investindo na redução progressiva de pessoas afetadas por insegurança alimentar e nutricional e da pobreza; a implementar estratégias de integração e monitoramento das políticas para erradicar a fome; a ampliar o acesso da população à alimentação adequada e saudável, entre outras medidas.