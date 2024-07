Governo do RJ reinaugura Polo Cederj na Baixada Fluminense

Polo passou por obras que permitirão ampliar o atendimento aos alunos

Referência para os alunos realizarem aulas presenciais, como aulas no laboratório, avaliações e tutoria, dois Polos Cederj da Baixada Fluminense passaram por obras e estão de cara nova. O Governo do Estado do Rio inaugurou ontem (5) uma instalação em Duque de Caxias. Já o polo de Paracambi foi entregue nesta quinta-feira (4/7). A administração ficará a cargo da Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com as prefeituras.

As unidades oferecem ensino superior na modalidade semipresencial no âmbito do Consórcio Cederj. Os equipamentos, para o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, são de fundamental importância para uma educação de qualidade e para abrir oportunidades para quem desejar estudar.

Fábrica do Conhecimento

O Polo Cederj Paracambi, que funciona desde dezembro de 2004 na Fábrica do Conhecimento, passou por obras de reforma e ampliação. No novo andar vai funcionar um auditório com 100 lugares, oito salas de aula e sete de tutorias e um laboratório de Informática. Ainda foi construído o acesso externo para o segundo andar, com elevador acessível.

Atualmente mais de três mil alunos estão matriculados na unidade, que oferece onze cursos de graduação: Matemática (UFF), Física (UFRJ), Biologia (UERJ), Pedagogia (UERJ), Química (UENF), Letras (UFF), Geografia (UERJ), Administração Pública (UFF), Ciências Contábeis (UFRJ), Engenharia da Produção (UFF) e Biblioteconomia (UFF).