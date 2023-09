Governo e Prefeitura de Belford Roxo realizam entrega de cartões Supera RJ

Juntos vamos superar. Em uma ação integrada do Governo do Estado do Rio e da

Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social,

Cidadania e do Combate à Fome, foram realizados dois dias de mutirão, na terça-

feira (26-09) e quarta-feira (27-09) para entregar mais cartões do programa Supera

RJ aos munícipes belforroxenses, no local conhecido como Camelódromo, no

Centro da cidade.

Os atendimentos aconteceram das 10h às 15h, com equipes que prestaram

assistência analisando documentos e o sistema para concretizar a entrega do

cartão.

A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Tati

Ervite, enfatizou a importância do mutirão. “Esse programa fortalece a rede de

proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Estamos de braços

abertos para garantir a dignidade das famílias e minimizar o cenário de dificuldade

nesse resquício pós-pandemia”, completou Tati Ervite.

Esperança no futuro

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus

Carneiro, participou da ação que atendeu os beneficiários. “Nesta segunda edição

dos mutirões contemplamos muitos munícipes belforroxenses que precisam desse

valor para matar a fome e ter esperança no futuro. Vamos seguir trabalhando por

dias melhores para todos”, ressaltou Matheus Carneiro

Auxílio emergencial

O programa Supera RJ foi criado pela Lei 9.191/21 para conceder um auxílio

emergencial às famílias impactadas pela pandemia de Covid-19. O responsável

familiar deve comprovar renda familiar mensal per capita igual ou inferior a R$

210,00 e ser inscrito no CadÚnico nas faixas de pobreza ou extrema pobreza.

Pessoas cadastradas em outros programas de renda mínima, como o Bolsa Família,

não possuem direito ao benefício.

Moradora do Roseiral, Luciana Vaz, de 53 anos, está desempregada e foi uma das

primeiras pessoas a pegar o cartão. “Estou sem trabalho, tratando problemas de

saúde e esse benefício é o único que tenho no momento. Foi bem rápido, agradeço

muito pelo carinho e ajuda”, relatou Luciana. “Precisava demais desse suporte, vou

usar esse valor do cartão para fazer uma boa compra e colocar comida na mesa da

minha família”, completou a moradora do Jardim Bom Pastor, Ana Paula

Nascimento, de 47 anos.