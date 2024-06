Governo e SuperVia vão definir futuro em audiência no dia 27

Responsável pelo transporte ferroviário do Rio, empresa está em

recuperação judicial

O futuro do serviço de trens do Rio de Janeiro será definido no próximo dia 27,

durante audiência marcada pela Justiça do RJ entre a SuperVia e o governo.

A empresa responsável pelo transporte ferroviário na Região Metropolitana está em

recuperação judicial desde 2021 e afirma que só tem mais dois meses de caixa para

gerir o sistema, cobrando uma dívida de R$ 2,5 bilhões.

A concessionária ajuizou ações indenizatórias e admitiu que vai falir se o contrato

de concessão não for reestruturado até o fim deste mês.

O governo, por sua vez, respondeu afirmando que não tem planos de dar ajuda

financeira imediata ou reestruturar o contrato da SuperVia. Além disso, vão ser

necessários 180 dias pra encontrar um novo operador que possa assumir o serviço,

caso a SuperVia pare de operar.

De acordo com a decisão, assinada pelo juiz Victor Torres, se a situação não

melhorar em 60 dias, a empresa pode parar de funcionar por falta de recursos, e um

plano de contingência vai ser implementado para evitar a interrupção abrupta do

transporte.

Esse plano inclui o fechamento temporário de estações com menor movimento,

ajustes nos horários dos trens para economizar dinheiro e atender ao maior número

de passageiros possível, sempre priorizando a segurança dos usuários.

Consultoria financeira

Pra assegurar que a SuperVia está realmente sem dinheiro e que está fazendo o

possível para resolver a situação, o juiz Victor Torres estipulou a criação de dois

grupos de consultoria financeira.

Eles já estão analisando as contas da empresa pra garantir que todas as

informações financeiras sejam corretas. O foco dos grupos também está na criação

de estratégias para manter o serviço funcionando pelo maior tempo possível com os

recursos disponíveis.