Governo entrega Centro Integrado de Comando e Controle Móvel à PM

O governador Cláudio Castro entregou à Polícia Militar do Rio de Janeiro o novo

Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICM), um conjunto de

equipamentos de tecnologia de última geração instalado num caminhão adaptado

com capacidade para transportar carga de 26,5 toneladas.

Resultado de um investimento de R$ 8,6 milhões, o CICM começará ser empregado

este ano em megaeventos sediados na capital do estado, como o show da cantora

Madonna, em maio; o Rock in Rio, em setembro; a conferência global G20, em

novembro; e o réveillon.

“Este caminhão é um avanço, uma extensão do Centro Integrado de Comando e

Controle. A ideia é que ele e o CICC funcionem juntos. Isso vai ser fundamental para

que a gente possa, com muita velocidade, garantir a segurança pública em grandes

eventos e em situações complexas, como um fim de semana de praia lotado”, disse

Castro.

Preparado para dar suporte logístico e operacional na área de segurança pública, o

novo comando móvel receberá imagens em tempo real, transmitidas por drones,

aeronaves tripuladas e câmeras instaladas em vias públicas.

O novo carro-comando é equipado com gerador de energia para assegurar o

funcionamento ininterrupto das atividades e instalações físicas adequadas para os

operadores. O CICM dispõe de uma série de equipamentos de tecnologia de última

geração, como dois drones de longo alcance, com câmera de zoom (com

capacidade de aproximar o alvo em até 200 vezes) e câmera térmica.