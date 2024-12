Governo Federal e Prefeitura do Rio fecham acordo de gestão para dois hospitais federais

O Ministério da Saúde e a Prefeitura do Rio de Janeiro assinaram um acordo para a descentralização dos hospitais federais do Andaraí (HFA) e Cardoso Fontes (HFCF) que passarão a ter gestão municipal. A medida foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela ministra da Saúde, Nísia Trindade e pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nesta quarta-feira (4), em Brasília (DF).

O acordo prevê a incorporação de R$ 610 milhões de Teto MAC para a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, será feito o repasse de R$ 150 milhões, sendo R$ 100 milhões para o HFA e R$ 50 milhões para o HFCF para as providências imediatas. O valor será pago em parcela única, ainda em dezembro de 2024.

“O Ministério da Saúde está comprometido com a reestruturação do conjunto dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, com vistas a atender a população em suas necessidades de atenção de alta complexidade e retomada de sua condição de referência para o Sistema Único de Saúde”, afirma a ministra Nísia Trindade.

O objetivo da reestruturação é a abertura de leitos e a melhoria na qualidade do atendimento prestado à população.