Governo federal investe R$ 200 mil em curso de piloto de drone para periferias do Rio

Iniciativa vai capacitar moradores de comunidades de baixa renda para atuar no mercado de tecnologia e audiovisual

O Governo Federal oficializou um investimento voltado para a inclusão tecnológica e a geração de renda nas áreas periféricas da capital fluminense. Por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, foi chancelado o repasse integral de R$ 200 mil para viabilizar a formação e a capacitação profissional de moradores de comunidades de vulnerabilidade social no Rio de Janeiro.

A medida, celebrada por meio do Termo de Fomento sob o código identificador 7AABQM, tem como meta central qualificar os alunos como operadores de drones de pequeno porte (até 250 gramas), preparando-os para ingressar em um nicho de mercado dinâmico e com forte demanda por mão de obra especializada.

Os detalhes da cooperação técnica foram publicados no Diário Oficial da União (DOU), apontando o Instituto Brasileiro de Administração Pública e Apoio Universitário do Rio de Janeiro (IBAP-RJ) como a organização da sociedade civil responsável pela execução prática das aulas.

Projeto pedagógico

O escopo do projeto pedagógico ultrapassa o simples manuseio dos veículos aéreos não tripulados (VANTs); o cronograma prevê um forte módulo de orientação empreendedora. A intenção é dar autonomia para que os futuros profissionais formatem seus próprios modelos de negócios e absorvam demandas comerciais em segmentos como a cobertura de eventos sociais, mapeamento e inspeções estruturais urbanas, além do aquecido mercado de produções audiovisuais e cinema.

A delimitação técnica para a utilização de aeronaves com peso máximo de 250 gramas atende a uma decisão estratégica de inserção rápida no mercado. De acordo com os marcos regulatórios vigentes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os equipamentos que se enquadram nessa categoria de peso desfrutam de exigências e trâmites burocráticos simplificados tanto para fins recreativos quanto comerciais, o que reduz as barreiras de entrada para os novos pilotos.

O acordo financeiro prevê o aporte integral das cifras sem a contrapartida financeira do instituto parceiro, utilizando dotações do orçamento federal do exercício de 2026. O cronograma de vigência do contrato foi estipulado entre 3 de julho de 2026 e 3 de julho de 2027.