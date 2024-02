Governo garante sucesso do Carnaval 2024 com atuação em diversas áreas

Reforço na segurança, atenção especial às crianças e campanhas contra o assédio e de prevenção à dengue asseguraram mais tranquilidade para foliões aproveitarem a festa

Com o maior investimento da história destinado pelo Governo do Estado para a folia – mais de R$ 62,5 milhões -, o Carnaval 2024 do Rio de Janeiro já está marcado pelo sucesso das ações dos órgãos estaduais, como nas áreas de segurança e saúde, garantindo mais tranquilidade para os fluminenses e turistas brasileiros e estrangeiros aproveitarem a festa.

Desde última sexta-feira (9), quando começaram os desfiles das escolas de samba na Sapucaí, até a madrugada desta terça (13.02), a Polícia Militar, que contou com mais de 12 mil PMs nas ruas, prendeu 326 pessoas e apreendeu 60 adolescentes. Destas prisões, 41 foram realizadas por mandados de prisão em aberto contra os acusados.

E a Polícia Civil, por meio da 6ª DP, unidade destacada para o Sambódromo, fechou uma central clandestina de produção de credenciais falsas. O espaço funcionava em um shopping center da Zona Sul.

Além disso, com a campanha “Contra a Dengue Todo Dia”, a Secretaria de Saúde distribuiu, durante todos os dias de desfiles na Sapucaí, 32 litros de repelentes para os foliões. A ativação também levou conscientização ao público presente na Avenida com exibição de vídeos em nove telões espalhados pelo Sambódromo. Já a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) atendeu cerca de 9 mil crianças com identificação por pulseiras na Marquês de Sapucaí e arredores. O Detran-RJ, por sua vez, realizou ações de vistoria em itens de segurança de mais de 90 carros alegóricos.

“Esse resultado é fruto de muito trabalho e entrega de todos os órgãos estaduais envolvidos no Carnaval. Conseguimos realizar o maior investimento da história, entregando uma festa segura e estruturada para os foliões que aproveitaram em todos os lugares do estado. Tenho muito orgulho em ser governador do Rio de Janeiro e acompanhar todos os feitos entregues durante os dias de folia”, declarou Cláudio Castro.

Campanhas contra assédio

No quesito campanhas contra o assédio, as ações do Governo do Estado tiraram nota 10. A Secretaria da Mulher seguiu com o bordão “Ouviu um NÃO? Respeite a decisão”, que foi aderida na Sapucaí, no Terreirão do Samba e nos blocos de rua, como a presença no Megabloco Cordão da Bola Preta, que arrastou quase 1 milhão de pessoas pelas ruas do Centro do Rio.

A ativação esteve presente em 13 blocos de rua, no Terreirão do Samba e no Sambódromo. Mais de 36 mil materiais educativos foram disponibilizados para o público. O lema ainda ganhou destaque nas festas do interior e demais cidades.

A Defesa Civil também seguiu o mesmo caminho: cerca de 10 mil militares do Corpo de Bombeiros atuaram nos dias de folia em todo o estado e atenderam mais de 4.5 mil ocorrências, incluindo salvamentos no mar e auxílio a crianças perdidas.

Segurança Pública

O grande destaque deste ano foi o videomonitoramento. Sete pessoas foram presas por meio do sistema de reconhecimento facial. Com isso, já são, ao todo, 20 presos desde que o sistema foi lançado no Réveillon.

A Polícia Militar retirou 35 armas de fogo das mãos de criminosos, sendo sete fuzis e apreendeu mais de 270 objetos perfurocortantes, como facas e tesouras, 15 simulacros de arma de fogo, 2.378 frascos de cheirinho de loló, 4.650 cápsulas de cocaína entre outras drogas.

Agentes da unidade destacada para o Sambódromo, em conjunto com os da 19ª DP (Tijuca), prenderam uma mulher acusada de vender entradas falsas para camarotes na Sapucaí. Ela cobrava R$ 5 mil no ingresso para duas pessoas e garantia que os nomes dos compradores seriam colocados numa lista de convidados. No entanto, ao chegarem no local, as vítimas descobriram se tratar de um golpe.

A Secretaria de Segurança Pública monitorou as ações das policiais no Centro Integrado de Controle e Comando (CICC), em tempo integral, para onde eram enviadas as imagens dos blocos de rua e do entorno do Sambódromo, como também as imagens do videomonitoramento, das mais de 150 câmeras utilizadas pelos agentes. E a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) recapturou 5 evadidos durante o Carnaval.

Defesa Civil

Cerca de 500 bombeiros militares atuaram nos quatro dias na Marquês de Sapucaí, divididos na concentração, por toda a extensão da pista e na dispersão. Aproximadamente 20 viaturas foram posicionadas em locais estratégicos do Sambódromo.

Outro ponto alto na Sapucaí foi o reforço de peso que a corporação adquiriu: um caminhão-tanque, com capacidade para 30 mil litros de água, uma bomba independente com vazão de 2 mil litros por minuto, tração 6×4 e motor com 440 cavalos de potência, apto para áreas inundadas, enlameadas e de difícil acesso.

O Corpo de Bombeiros também realizou vistorias da Passarela do Samba em uma ação que começou um mês antes do Carnaval e se estenderá até o final dos desfiles das escolas campeãs.

Operação Lei Seca

A Operação Lei Seca também marcou presença em todas as regiões para garantir um Carnaval seguro. Desde sexta-feira (09.02) até hoje (13.02), 773 condutores foram flagrados dirigindo alcoolizados pelos agentes da Lei Seca no estado.

Já na Sapucaí, 171 motoristas dos carros alegóricos realizaram o teste de bafômetro e todos foram considerados aptos.

Desenvolvimento Social

O Programa Empoderadas distribuiu mais de 15 mil adesivos e ventarolas para conscientizar os foliões que “Não é não” e combater o assédio. Além disso, 60 crianças, filhos de ambulantes que atuaram no entorno do Sambódromo, foram encaminhados para um abrigo, enquanto seus pais trabalhavam. No local, os pequenos puderam brincar e também tinham à disposição atendimento psicológico.

Defesa do Consumidor e Procon-RJ

A Secretaria de Defesa do Consumidor também realizou vistorias nos camarotes da Sapucaí, e autuou os espaços onde oram identificadas irregularidades.

Desde sexta-feira (9), o Procon-RJ distribuiu cerca de 1.000 guias do consumidor turista. O formulário é produzido em três línguas para tirar dúvidas e recepcionar denúncias. Além disso, o Grupo de trabalho para atendimento aos Grandes Eventos e aos consumidores internos e turistas, o Procontur, permaneceu de plantão para atender os foliões durante os dias de festa no estado.

Cedae leva água gelada para os milhares de foliões

Já a Cedae esteve presente, desde o fim de janeiro, em 16 blocos de ruas levando água gelada para os milhares de foliões. A companhia mobilizou dois caminhões pipa, cada um com capacidade para 10 mil litros; 100 bombonas de água de 11 litros; 70 aguadeiros; laboratório móvel; kombi de hidratação e unidade de água potável. A operação é parte das ações de responsabilidade socioambiental da Cedae.

A Cedae ainda atuará em dois blocos de rua no próximo fim de semana.