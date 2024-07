Governo inaugura base do Segurança Presente perto do aeroporto do Galeão

Unidade faz parte do processo de revitalização da área. Estima-se que aeroporto receberá cerca de 14 milhões de passageiros este ano

O Governo do RJ inaugurou nesta quarta-feira (10) a base do programa Segurança Presente nas proximidades do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão.

Durante a cerimônia, o governador Cláudio Castro lembrou que a instalação da base era uma de suas promessas para a região da Ilha do Governador.

A segurança nas vias de acesso ao Galeão é uma preocupação devido ao esforço para revitalizar a área. Estima-se que o aeroporto receberá cerca de 14,2 milhões de passageiros em 2024.

Composta por 22 policiais e equipada com seis viaturas, sendo dois carros e quatro motos, esta é a 41ª base do Segurança Presente no estado. A estrutura foi instalada no canteiro central da Avenida Vinte de Janeiro, a poucos metros do aeroporto. A unidade anterior foi inaugurada em dezembro de 2023, também na Ilha do Governador, próximo à Praia da Bica, no Jardim Guanabara.

Policiamento de proximidade

Cláudio Castro, que vestiu um colete do programa durante a cerimônia, afirmou que a base do Galeão é essencial para aumentar a sensação de segurança na região. “A segurança pública era colocada como um problema do Galeão, mesmo com os dados não demonstrando isso,” comentou o governador, ressaltando a importância do policiamento de proximidade.

A próxima base do programa Segurança Presente será inaugurada em Del Castilho, na Zona Norte, e a previsão é que o número de unidades chegue a 50 em todo o estado até o fim do ano, segundo o secretário de Governo.