Governo investirá R$ 8,8 bilhões para conectar escolas à internet

O governo federal vai investir R$ 8,8 bilhões para oferecer acesso à internet nas 138,3 mil escolas públicas brasileiras de educação básica. O anúncio foi feito durante cerimônia realizada nesta terça-feira (26) no Palácio do Planalto, com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O projeto foi elaborado pelos ministérios da Educação e das Comunicações. Lula não discursou durante a cerimônia, que teve a presença no palco dos titulares das duas pastas: Camilo Santana e Juscelino Filho. Juscelino foi alvo, no começo do mês, de uma operação da Polícia Federal por suspeita de participar de um esquema de desvio de recursos federais por meio de emendas parlamentares.

O programa, batizado de Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, terá cinco eixos: disponibilizar energia elétrica por rede pública ou fonte renovável em todas as escolas; expandir a rede de fibra ótica e de satélites; implantar rede sem fio para acesso à internet para que turmas inteiras consigam se conectar simultaneamente; e fornecer equipamentos e dispositivos eletrônicos portáteis de acesso à internet.

A previsão é que sejam investidos R$ 8,8 bilhões. A maior parte dos recursos, R$ 6,5 bilhões, está previsto no novo PAC. O dinheiro terá como origem o leilão do 5G, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e o Programa de Inovação Educação Conectada.