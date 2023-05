Governo lança na sexta-feira programa que prevê escolas em tempo integral

O presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, lança o programa no Centro de Eventos do Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), junto ao ministro da Educação, Camilo Santana, lança na próxima sexta-feira (12) o programa de Escolas de Tempo Integral. A cerimônia está prevista para as 10h no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza (CE).

A iniciativa é um dos focos da gestão de Santana para melhorar a qualidade do ensino no país. O titular da pasta é ex-governador do Ceará, estado com maior proporção de alunos de ensino fundamental matriculados em escolas de tempo integral, de acordo com o Censo Escolar 2022.

O programa incluirá apoio pedagógico, de infraestrutura e indução financeira por parte do Ministério da Educação para aumentar o número de escolas em tempo integral do país. O projeto é inspirado em estados com boas experiências na área, como Bahia, Pernambuco e Ceará, afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O Plano Nacional de Educação (PNE) brasileiro estipula que, até 2024, 50% das escolas públicas do país ofereçam educação integral, e que 25% dos alunos estejam matriculados na modalidade, mas isso ainda não foi plenamente atendido.

Parte do objetivo

Em 2022, o Brasil cumpriu parte do objetivo quando mais de 52% das escolas públicas da educação básica tinham ao menos uma matrícula em tempo integral. Em 2021, o percentual era de 30,6%.

No entanto, dados do Censo Escolar 2022, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que o país ainda não atingiu os 25% de alunos em educação integral. Atualmente, estão com jornada integral 20,4% dos estudantes do ensino médio e 14,4% do fundamental.