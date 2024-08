Governo Lula atende pedido de deputada federal e aprova R$ 70 milhões para Hospital do Câncer

Matheus Carneiro, Lula, Nísia Trindade, Waguinho e Daniela do Waguinho lançam as obras do Hospital do Câncer em Belford Roxo

Belford Roxo vai ganhar um importante equipamento para cuidar da saúde da população. O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) aprovou a liberação de um aporte no valor de R$ 70 milhões para as obras do Hospital Oncológico do município da Baixada Fluminense. A aprovação dos recursos é um pedido feito pela deputada federal Daniela do Waguinho (Republicanos), que tem se empenhado em conseguir recursos em Brasília para implementar obras nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

O projeto inicial da unidade que será erguida no bairro Heliópolis prevê três centros cirúrgicos, enfermarias, brinquedoteca, laboratório, consultórios, salas de quimioterapia (adulto e infantil); e sala de aula, entre outros setores.

A unidade com três pavimentos terá 101 leitos distribuídos da seguinte maneira: 88 em duas enfermarias de adulto, sendo três de isolamento; e 13 leitos (sendo 1 de isolamento) em uma enfermaria infantil. O Hospital Oncológico terá ainda 12 consultórios (um de triagem), dois equipamentos de radioterapia, UTI adulto, UTI infantil, quatro centros cirúrgicos e um ambulatório.

“Esse hospital não será somente para Belford Roxo, mas para a toda a Baixada”, destacou o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos).

Pedra fundamental

Em fevereiro deste ano, o presidente Lula visitou Belford Roxo para inaugurar uma escola padrão em homenagem ao neto, lançar as obras do Hospital do Câncer e da nova sede do Instituto Federal, além de anunciar recursos para obras, educação e saúde da cidade.

Ele estava acompanhado dos ministros Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde) e Anielle Franco (Igualdade Racial), e foi recebido pelo prefeito Waguinho e a deputada-federal e primeira-dama Daniela do Waguinho.

Na sequência, o presidente Lula realizou o lançamento da pedra fundamental da sede definitiva do campus Belford Roxo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (que atenderá cerca de 2 mil alunos com graduações em administração, logística, moda, dentre outros cursos) e o Hospital do Câncer, primeiro da Baixada Fluminense.