Governo quer administrar Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro

Hospital Federal da Lagoa pode ser transformado no Instituto do Câncer

Na última segunda-feira (12), o governador Cláudio Castro se reuniu com o

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília, para tratar

de pautas prioritárias para o Rio de Janeiro, como a revisão do regime de

recuperação fiscal, o combate à fome e a estadualização do Hospital Federal da

Lagoa a fim de transformá-lo no Instituto do Câncer.

Em meio ao encontro, Castro convidou Lula para participar de inaugurações que

serão realizadas pelo Governo do Estado, como o Rio Imagem Baixada e o

Restaurante do Povo, na Central do Brasil. “O presidente Lula se mostrou muito

receptivo às demandas do estado para que a gente realmente possa evoluir.

Conversamos sobre a pauta social, sobretudo a questão da saúde e o combate à

fome”, disse Castro.

O governador também endossou o interesse em assumir o Hospital Federal da

Lagoa para transformá-lo em um grande centro de referência de tratamento

oncológico. “Falei para o presidente sobre a necessidade de universalizarmos a

oncologia no Rio e que, portanto, queremos estadualizar o Hospital Federal da

Lagoa para torná-lo um grande centro oncológico e desafogar os atendimentos no

INCA, que está acima de sua capacidade para atender a população. O Estado do

Rio gostaria muito de assumir o hospital”, destacou.

Aporte de R$ 250 milhões

Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde estima que o futuro INCA,

representaria um aporte entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões por ano, que seria

arcado pelo estado, apesar da previsão de dificuldades de caixa nos próximos

anos. O custo calculado é quase o triplo do atual, cerca de R$ 100 milhões,

atualmente bancado pelo Ministério da Saúde.

Na atualidade há uma fila de espera por vários procedimentos oncológicos no Rio

de Janeiro. Os dados do Sistema Estadual de Regulação (SER) mostram que 231

pessoas aguardam, por exemplo, uma primeira consulta para planejar os

procedimentos de radioterapia, algumas delas há cerca de cinco anos. Por sua vez,

existem 289 pacientes à espera da primeira consulta ambulatorial em proctologia. O

primeiro entrou na fila em 26 de novembro de 2022.