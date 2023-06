Governo quer contratar R$ 300 bilhões em investimentos em rodovias até 2026

Os investimentos vão acontecer em uma nova modelagem de

concessões

O Ministério dos Transportes pretende contratar 300 bilhões de reais em

investimentos em rodovias até o final do atual mandato do presidente Luiz Inácio

Lula da Silva, em 2026, em uma nova modelagem de concessões, disse nesta quinta-feira (15) o secretário-executivo da pasta, George Santoro.

Os primeiros leilões, já levando em conta pontos da nova modelagem, cujos

detalhes finais ainda estão sendo discutidos em conjunto com a iniciativa privada,

estão marcados para agosto e setembro deste ano, com a concessão de quatro

rodovias — duas no Paraná, uma em Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro — com

a expectativa de contratação de 100 bilhões de reais em investimentos.

“Nossa intenção é fomentar a inserção de novos investidores estrangeiros no

mercado brasileiro de rodovias e ferrovias”, disse Santoro em entrevista coletiva

para correspondentes estrangeiros em São Paulo.

De acordo com secretário, a pasta dos Transportes tem conversado com

representantes de empresas de estrangeiras que mostraram interesse em investir

no novo modelo de concessões rodoviárias, que o governo tem debatido com o

mercado financeiro e a iniciativa privada.

Pelo novo modelo, o critério de leilão será o de menor tarifa. Os contratos devem

prever ainda a implementação de mudanças tecnológicas como descontos na tarifa

de pedágio para usuários frequentes, que pode chegar a 30%, e a troca das

tradicionais praças de pedágio pelo mecanismo conhecido como “free flow”,

instalados ao longo da rodovia e que cobra o motorista pelo trecho percorrido sem

necessidade de parada por meio de um adesivo no veículo ou de um chip na placa.