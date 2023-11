Governo vai levar voos para aeroportos não atendidos pela aviação comercial

Os novos contratos de Galeão (foto) e Viracopos já devem incluir as

obrigações com a gestão de aeroportos do interior

Cerca de 160 aeroportos regionais, que não são atendidos pela aviação comercial,

deverão ser beneficiados pelo programa que está sendo elaborado pelo governo

federal. Os concessionários dos grandes aeroportos do país fazem parte desse

planejamento para ampliar o serviço aéreo no país.

Segundo a coluna Capital, de O Globo, em troca da obrigação de administrar uma

ou duas dezenas de pequenos aeroportos, os grandes concessionários vão se

beneficiar de descontos nas outorgas. Diferentemente do plano de aviação regional

que foi desenhado mas nunca implementado no governo Dilma, não haverá

subsídios para as companhias aéreas.

A medida em gestação no Ministério dos Portos e Aeroportos resolve dois

problemas: a ampliação de cobertura pelo interior e o equacionamento da saúde

financeira dos concessionários de aeroportos, sobretudo aqueles que entraram nas

primeiras rodadas.

De início, os aeroportos devem receber voos regulares de empresas de táxi aéreo,

que hoje estão autorizadas a cobrar por assentos individuais.

O número de aeroportos que serão contemplados pelo plano representa mais do

que o dobro daqueles atendidos hoje pela aviação comercial. A Azul, que é a

empresa com mais bases, voa para 150 destinos no país.

Concessão foi aberta pelo TCU

A possibilidade de renegociação de contratos de concessão foi aberta pelo Tribunal

de Contas da União quando permitiu que as concessionárias RIOGaleão e

Aeroportos Brasil (Viracopos) desistissem da relicitação. Os novos contratos com as

duas empresas, que enfrentam dificuldade devido a projeções de demanda que não

se confirmaram, estão sendo discutidos numa câmara de conciliação envolvendo a

Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério dos Portos e Aeroportos, a Agência

Nacional de Aviação Civil (Anac), o TCU e os concessionários.

Os novos contratos de Galeão e Viracopos já devem incluir as obrigações com a

gestão de aeroportos do interior. A expectativa é que sejam aprovados até o final do

primeiro trimestre.