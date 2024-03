Governo vai propor direitos trabalhistas para motoristas de aplicativos, menos CLT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar na próxima segunda-feira (4) um projeto de lei que estabelece direitos trabalhistas a motoristas de aplicativos

Segundo o colunista Valdo Cruz, do portal g1, o texto é fruto de uma negociação

entre o Ministério do Trabalho, chefiado por Luiz Marinho, e os próprios

representantes dos apps no Brasil.

O acordo prevê que os trabalhadores tenham uma remuneração mínima e direito à

Previdência Social – com as firmas pagando parte da contribuição previdenciária.

Nesta primeira etapa, o acordo foi firmado apenas com empresas de transporte de

passageiros e encomendas, como Uber e 99. Ainda não há um consenso com as

empresas focadas em entrega de comida e no transporte por moto, como Ifood e

Rappi.

Se o texto for aprovado pelo Congresso, os motoristas por aplicativo serão uma

categoria autônoma, ou seja, sem vínculo pela Consolidação das Leis do Trabalho

(CLT).