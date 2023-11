Granada é encontrada dentro de carro capotado após perseguição policial na Zona Norte do Rio

Uma perseguição policial terminou com um capotamento na Avenida Paulo de

Frontin, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. Dentro do veículo em que estavam

quatro suspeitos, uma granada foi encontrada em um saco plástico. O Esquadrão

Antibomba da Polícia Militar foi acionado e retirou o artefato.

O veículo foi parar na calçada de um posto de combustível após colidir com um

outro carro. Uma pessoa ficou ferida e precisou de atendimento.

A Polícia Militar informou que o 4° BPM (São Cristóvão) foi acionado para uma

ocorrência de acidente de trânsito envolvendo dois veículos. Foi constatado que um

dos carros tratava-se de produto de roubo.

Em fuga, o carro com os suspeitos bateu em outro, que ficou com a frente destruída.

A PM localizou, no local, uma vítima do acidente, que recebia atendimento médico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Josineide Vieira, de 55 anos, foi classificada com

quadro verde, sem gravidades. Ela foi levada para o Hospital municipal Salgado

Filho, no Méier, também na Zona Norte. A mulher tem quadro de saúde estável,

informou a Secretaria municipal de Saúde.

Testemunhas contaram que os criminosos conseguiram fugir a pé em direção ao

Morro do São Carlos, no Estácio.