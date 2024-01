Granada explode e bandido morre ao tentar atacar policiais em operação

Fuzil apreendido com o criminoso que arremessou a granada contra os

PMS

Um criminoso morreu nesta terça-feira (23) durante uma operação da Polícia Militar no conjunto do Ipase, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio. A corporação informou que Ronaldo Braz Coutinho, conhecido como Corvina, tentou arremessar uma granada contra os agentes quando o artefato explodiu próximo a ele.

Um outro bandido também morreu e outros dois foram presos durante um confronto com a PM no mesmo local, após os policiais do 41° BPM (Irajá) revidarem ao ataque. Durante a ação, foram apreendidos grande quantidade de drogas,

radiotransmissores, duas pistolas e um fuzil.