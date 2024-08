Grávida de oito meses, deputada fará campanha com escolta depois de ser ameaçada de morte

Renata Souza é vice na chapa de Tarcísio Motta à Prefeitura do Rio

Grávida de oito meses e candidata a vice-prefeita do Rio pelo PSOL, a deputada estadual Renata Souza, conduzirá sua campanha ao lado de Tarcísio Motta com escolta devido a ameaças de morte que vem recebendo. A parlamentar, que está esperando sua filha Rubi, expressou preocupação com sua segurança e destacou que a escolta visa protegê-la durante o período eleitoral.

Em entrevista ao O Globo, a parlamentar disse que a principal preocupação é com as ameaças de morte que tem recebido desde o início do seu mandato. “A campanha será realizada com uma estrutura de segurança robusta para garantir minha proteção”, declarou.

A mais recente ameaça foi recebida em junho, através de um e-mail institucional, no qual o remetente mencionava ter adquirido uma arma e ameaçava matá-la em seu gabinete. O caso está sob investigação pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Renata Souza já havia registrado um boletim de ocorrência em 2020 por ameaças similares recebidas pelas redes sociais.

Embora a deputada não discuta abertamente as ameaças, a escolta policial já é uma medida habitual em sua rotina. Durante a campanha, essa medida de segurança será intensificada para assegurar sua proteção contra qualquer potencial ataque.