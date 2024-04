Grávida de sete meses é mantida em cárcere privado por traficantes em prédio abandonado no Centro do Rio

Imóvel está localizado na Avenida Venezuela, no Centro da cidade

Agentes da 5ªDP (Mem de Sá) resgataram uma grávida de 7 meses de cárcere

privado na Avenida Venezuela, no Centro, nesta quarta-feira (17). No local, que está

abandonado, funcionava o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados

em Transportes e Cargas (Iapetec). Hoje funciona como uma ocupação, além de

abrigar uma boca de fumo de traficantes do Morro da Providência, dominado pelo

Comando Vermelho. Os policiais foram ao prédio cumprir mandados de busca e

apreensão.

Segundo depoimentos, a vítima foi mantida em cárcere pelos traficantes como

punição ao namorado, que teria se desentendido com eles. Os criminosos,

chefiados por Evanilson Marques da Silva, o Dão da Providência, cobravam R$ 2,2

mil pela soltura dela.

No local, os agentes apreenderam uma adolescente de 17 anos, que responderá por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e receptação. Com ela, havia drogas, diversos celulares e dinheiro em espécie.