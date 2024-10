Grego morre baleado em tentativa de assalto em São Gonçalo, na Região Metropolitana do RJ

Crime aconteceu na RJ-104, em São Gonçalo. Meletios Barmpas, que morava no Rio, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

O grego Meletios Barmpas, de 46 anos, morreu após ser baleado na cabeça na RJ-104, na altura do Brejal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do RJ, durante uma tentativa de assalto. O crime aconteceu no final da noite do último domingo (6), quando ele voltara para casa, no Rio. A vítima estava com a família voltando de Búzios, na Região dos Lagos, quando foi atacada.

Testemunha contaram que dois homens em uma motocicleta tentaram abordar a família. Barmpas teria jogado o carro, um Jeep Compass, em cima dos bandidos, que atiraram, tentaram assalta-lo novamente. Mas, de acordo com as testemunhas, dessistiam e fugiram em direção ao bairro Marambaia. O filho de Meletios, um menino de 10 anos, viu toda a cena.

Ele foi socorrido por policiais do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de ontem (7).

Prestava serviço para a Petrobras

Meletios Barmpas estava no Brasil há 11 anos. Ele prestava serviço para a Petrobras, inspecionando navios da petrolífera.

Além da mulher e do filho de 10 anos que estavam com ele no carro, ele deixou outros dois filhos que moram na Grécia.

O corpo do grego foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, também em São Gonçalo.

Pela manhã, a Polícia Civil fez perícia no carro do estrangeiro. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) informou que os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas na tentativa de encontrar os criminosos.