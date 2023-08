Grupo CRIA comemora 10 anos com show para o público infantil no Sesc São João de Meriti

Em 2023, o Grupo CRIA completará 10 anos. E para celebrar uma década de sucessos, o sexteto carioca apresentará o show inédito “CRIA 10 Anos” para o público infantil e toda a família em diversas unidades do Sesc Rio de Janeiro até o fim do ano. O próximo show já tem data marcada: 19 de agosto, às 16h, no Sesc São João Meriti. O concerto vai reunir canções de destaque da trajetória da trupe e promete levantar o público. O Grupo CRIA ainda se apresentará em Petrópolis, Niterói e Barra Mansa.

O quinteto, capitaneado pelo compositor Vinicius Castro e formado por Ayran Nicodemo, Frederico Cavaliere, Gustavo Pereira, Maíra Martins e Mateus Xavier propõe canções com temáticas pertinentes à didática infantil, como por exemplo respeito, racismo e estrutura familiar, apresentadas de maneira lúdica, sensível e divertida para os pequenos, com ritmos como baião, frevo, maxixe, maracatu, samba, ciranda, jazz e blues.

O repertório oferecerá um apanhado dos maiores sucessos dos álbuns: “A Família”, de 2013; e “Pra Bagunçar”, de 2018; além do último single do CRIA, “O Silêncio”, lançado em 2022. Obras já conhecidas pelas crianças de outras gerações também vão compor o setlist, relembrando o projeto de vídeos Recria, de 2018 e 2019.

“O show tem como conceito um dia na vida da criança. Desde acordar, brincar, aprender, até a hora de dormir. E o repertório foi escolhido tendo em conta as canções que têm melhor performance nas plataformas digitais e que cabem nessa temática. Assim, o público pode esperar um show pensado com muito carinho e atenção aos detalhes”, afirma Vinicius Castro, criador e líder do grupo.

Seguindo o propósito do CRIA e a tradição dos trabalhos anteriores de valorizar e aguçar a inteligência dos pequenos, ao mesmo tempo em que promove uma experiência artística de alto nível para toda a família, o show será permeado por leituras de trechos de obras clássicas e contemporâneas da literatura infanto-juvenil.

“Temos muito orgulho do nosso trabalho. Principalmente pelo fato de que somos um nicho (música original) dentro de um nicho (música infantil). Mesmo assim, conseguimos uma boa projeção com mais de um milhão de audições das nossas canções ao longo desses 10 anos”, comemora Vinicius.

A singularidade do Grupo CRIA vem da originalidade do seu repertório, que conta com formação instrumental de violino, violão, teclado, percussão, clarone, clarinete e vozes, aliadas a arranjos elaborados por grandes músicos da cena carioca, como Alfredo Del Penho, Marcelo Caldi, Augusto Ordine e outros. A fórmula gera um resultado musical de excelência que já foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira, em 2014; e ao Prêmio Profissionais da Música, em 2019.

“O CRIA vai apresentar canções que tratam a criança como um ser pensante e ajudam a expandir o universo temático delas. O mesmo se pode dizer sobre os diferentes ritmos. Temos uma variedade de gêneros musicais tão ricos e com arranjos muito bem elaborados. É um espetáculo para toda a família aprender e se encantar”, conclui Vinicius.

Confira o calendário de apresentações:

19/08 – Sesc São João de Meriti

16/09 – Sesc Niterói

17/09 – Sesc Quitandinha

12/12 – Sesc Barra Mansa

FICHA TÉCNICA:

Direção musical e composições: Vinicius Castro

Voz: Maíra Martins

Voz e violão: Gustavo Pereira

Violino: Ayran Nicodemo

Clarinete e clarone: Fred Cavaliere

Percussão: Mateus Xavier

Produção executiva : Luiza Sales

Cenário e Figurino: Arlete Ruas e Cássia Monteiro

Iluminação: Alessandro Boschini

Som: Pedro Capão

Design: Tatiana Agra

Assessoria de imprensa e comunicação: Mario Camelo

Fotos: Bruno Braz

Realização: Cana Caiana Produções

SERVIÇO:

Data: 19 de agosto, sábado

Horário: 16h

Endereço: Sesc São João Meriti – Av. Automóvel Clube, 66 – Centro, São João de Meriti – RJ

Duração: 50 minutos.

Telefone: (21) 4020-2101

Valores: R$10 (inteira); R$5 (meia-entrada) e grátis (credencial plena, PCG e crianças menores de 16 anos).

Livre.