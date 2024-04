Grupo de bate-bola é preso suspeito de matar a tiros entregador de lanche no Rio

Ryan do Nascimento foi morto em janeiro deste ano

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) deflagraram nesta quarta feira (3) a Operação Puro Bicho e prenderam seis dos sete acusados de pertencerem a um grupo de bate-bola que matou a tiros um entregador de 18 anos em Bento Ribeiro, na Zona Norte, em janeiro deste ano.

Ryan do Nascimento Silva Santos foi assassinado quando saia da lanchonete, onde

trabalhava, para fazer uma entrega. A investigação apontou que o motivo da morte

do rapaz seria por brigas de turmas de bate-bolas.

De acordo com as testemunhas, no dia do crime, ao menos 10 motociclistas o

cercaram e atiraram. Baleado no peito, ele chegou a ser levado para o Hospital

Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, no mesmo dia uma outra pessoa foi agredida, mas ela conseguiu

sobreviver.

As investigações apontaram que: Yuri de Souza Andrade, o “Playboy”; Carlos

Alberto de Oliveira Júnior, o “CL”; Mauro Henrique Silva Pereira dos Santos, o

“Maurinho”; Luiz Felipe Marques; Jair Rios de Medeiros, o “Mil grau”; Ewanderson

Mattos Mendes da Silva e Vinicius de Oliveira Silva, o “Papel”, participaram da

morte de Ryan.

Vinicius de Oliveira Silva não foi encontrado e já é considerado foragido. Na casa de

um dos homens os agentes encontraram fantasias de bate-bola.

Além da morte de Ryan, a DHC diz que os homens são investigados por outros

assassinatos envolvendo brigas de turmas de bate-bolas.