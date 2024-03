Grupo é capturado em SP após se passar por juiz e falsificar sentenças do TJ do Rio

Marcos Oliveira, Vitor Gustavo e Luiz Henrique

A Polícia Civil de São Paulo prendeu três criminosos que falsificavam decisões do

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Eles chegaram a aplicar golpes em

pessoas, bancos e no próprio TJ.

Um dos criminosos criou uma senha digital no sistema do TJ-RJ para se passar por

juiz. Em um dos golpes, eles chegaram a desviar R$ 14 milhões da conta de um

cliente falecido.

Marcos Oliveira Lemos, Vitor Gustavo Ribeiro de Liveira e Luiz Henrique dos Santos Moreira foram presos em Jacareí, na Grande São Paulo e levados para à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na manhã da última

quarta-feira (28).

Durante a prisão, Marcos se identificou por outro nome e disse ser filho de um juiz

federal do Paraná. Os agentes ligaram para o juiz que negou qualquer relação com

o suspeito.

Em uma das sentenças falsificadas pelos presos, eles solicitaram que o diretor

jurídico do banco Itaú fizesse uma transferência de R$ 1,3 milhão.

A sentença, que foi assinada por Luiz Henrique como juiz de direito substituto,

determinava ainda que multas diárias de R$ 10 mil que deveriam ser aplicadas à

instituição em caso de descumprimento.

Os três suspeitos foram autuados em flagrante e vão responder por uso de

documento falso, associação criminosa e lavagem de dinheiro.