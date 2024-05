Guaíba volta a avançar sobre ruas e tirar pessoas de casa no dia mais frio

Prefeitura de Porto Alegre monta barricada no centro da cidade para conter avanço da água/Mateus Trindade/RBS TV

RIO GRANDE DO SUL – O nível do Guaíba bateu 5,20 metros na manhã de ontem (14) e voltou a avançar sobre ruas da capital, Porto Alegre. Uma das áreas atingidas é a do bairro Lami, na Região Sul. Em meio ao período mais frio do ano, a população precisou deixar para trás as suas casas com água gelada já na canela. No total, já são mais de 14 mil pessoas em abrigos em toda a Capital.

A prefeitura construiu uma barricada improvisada em frente à Usina do Gasômetro, região central da cidade, para conter o avanço das águas do lago. As barreiras têm 1,80 metro e foram montadas com dois andares de sacos de areia. As estruturas estão localizadas na Avenida Presidente João Goulart e na Rua General Salustiano, no Centro da Capital.

A água chegou a outros bairros de Porto Alegre, mas baixou na Região Central.

Os termômetros chegaram a marcar 11ºC entre a madrugada e a manhã de terça-feira (14). Em meio à inundação, a única trégua é a do tempo, que está firme pelo menos até nesta quarta (15).

O governo do estado afirma que, em razão do volume de chuva que atingiu o RS nos últimos dias, os rios Caí e Taquari vão sofrer elevações rápidas, atingindo a cota de inundação. Posteriormente, essas águas vão chegar ao Jacuí e ao Guaíba

O número de mortos nos temporais e enchentes que assolam o estado desde o final de abril chegou a 148. O boletim da Defesa Civil ainda contabiliza 124 desaparecidos e 806 feridos.

O número de pessoas fora de casa é de 615,4 mil e superior à população de oito capitais brasileiras. No total, 76,8 mil estão em abrigos e 538,5 mil desalojados (em casa de amigos e parentes).

O quantitativo é maior que as populações de Rio Branco (AC), Macapá (AP), Vitória (ES), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Florianópolis (SC), Aracaju (SE) e Palmas (TO). Os números levam em consideração os dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

PIX aos afetados

O governador Eduardo Leite anunciou os critérios das famílias que se enquadram para receber o PIX SOS Rio Grande do Sul e que podem iniciar o processo de recuperação e reconstrução de suas residências. O Comitê Gestor do PIX definiu que serão destinados R$ 2 mil por família afetada.