Guarda Civil de Nilópolis e Segurança Presente pegam ladrão de capacete de mototáxi

Guardas civis municipais de Nilópolis e policiais militares do Programa Segurança

Presente, prenderam no último domingo (30/07), Roberto de Andrade Passos, de 25 anos, acusado de roubar o capacete de um moto táxi, na Rua João Evangelista de

Carvalho, no bairro Cabral.

Os agentes atenderam um chamado do secretário municipal de Segurança Pública, Esmar Franca. O acusado acabou sendo detido por populares, antes da chegada dos agentes.