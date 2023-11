Guardas municipais prendem homem que furtou fiação de enfeites natalinos

Suspeito foi detido com cerca de 20 metros de fios utilizados para alimentar a ornamentação na cidade

Agentes da Guarda Municipal de Belford Roxo prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (24), por volta de 9h30, um homem acusado de furtar cerca de 20 metros de fios que alimentam os pisca-piscas que ficam nos enfeites natalinos da rotatória na descida do viaduto Carlos Pantera (Viaduto Bayer), sentido Bom Pastor. Vítor Goulart de Moura foi levado para a delegacia do município da Baixada Fluminense (54ª DP, onde foi feito o registro de ocorrência.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Ferraz, a rotatória é

um dos pontos preferidos por pedestres e motoristas para tirar fotos com a

decoração natalina. Ferraz relembra que recentemente houve um furto de cabos no

local. Uma base móvel da Guarda com duas equipes foi montada próximo à

rotatória. Duas equipes com um ônibus e uma viatura se revezam 24 horas na

vigilância.

Vigilância contínua

Ferraz revelou ainda que a Guarda circula todo o município para fiscalizar se há

alguma depredação ao patrimônio público e aos enfeites de Natal que estão

espalhados em diversos bairros. Ele acentuou que a vigilância é contínua.

“Em locais mais movimentados como Heliópolis, por exemplo, temos uma cabina e

viatura. Em Areia Branca uma viatura faz base na praça, e em São Vicente há uma

cabina também”, destacou Ferraz, que participou da ocorrência com os guardas

Dalmir, Herbert, Maurício e Pacheco.

Secretário disse que a fiscalização é constante

O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, frisou que a

fiscalização é constante. Ele argumentou que a Guarda Municipal está direto nas

ruas para evitar furtos. “O rapaz que furtou os fios foi encaminhado à delegacia e

responderá pelo ato ilícito. E assim será sempre com quem se aventurar a depredar

o patrimônio público ou praticar qualquer tipo de furto no município”, resumiu

Arigone.

A Guarda Municipal dispõe do telefone 2758-4826 para ligações de emergência.

Para denúncias, basta enviar mensagem pelo whatsapp 97985-6209.