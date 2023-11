Guardas recebem kit completo com novos uniformes em Belford Roxo

O kit do fardamento possui coturno, calça, gandola, boné, bornal, cinto social e de guarnição, dentre outros itens

Com uma série de investimentos previstos, os agentes da Guarda Civil Municipal de

Belford Roxo receberam 127 kits completos com novos uniformes. A cerimônia de

entrega, no Teatro da Cidade, contou com a presença da deputada-federal e

primeira-dama, Daniela do Waguinho, e do secretário municipal de Gestão e

Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

O kit do fardamento possui coturno, calça, gandola, boné, bornal, cinto social e de

guarnição, dentre outros itens. A Guarda Municipal é ligada à Secretaria Municipal

de Segurança Pública, e tem como principais funções zelar pelo patrimônio público

e manter a ordem dentro dos seus limites constitucionais.

A deputada federal e primeira-dama, Daniela do Waguinho, prestigiou o evento da

Guarda Municipal. “Esse é mais um momento histórico do trabalho especial da

segurança pública. A Prefeitura seguirá qualificando, capacitando e estruturando

esses profissionais”, frisou Daniela. “Sabemos da importância desses agentes nas

ruas, parabenizo pela atuação da classe e juntos iremos transformar a cidade em

um lugar ainda melhor”, completou o secretário municipal de Gestão e Inovação em

Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

Valorização dos agentes

O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, destacou os

investimentos e a valorização dos agentes. “Estamos avançando na segurança,

aplicando recursos para melhorar o setor e dignificando o trabalho do profissional”,

ressaltou Arigone.

“A corporação está feliz, pois o uniforme é fundamental no nosso dia a dia”, completou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Ferraz. A guarda municipal da Patrulha Maria da Penha, Érika Viana, está há 9 anos na função. “É um reconhecimento muito gratificante, além de ajudar, motivar e melhorar o serviço prestado à população”, resumiu Érika, que também agradeceu pelas capacitações e equipamentos.