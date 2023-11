Homem achado morto em posto de gasolina na Zona Oeste do Rio

Um homem foi encontrado morto na sexta-feira (3), em um posto de gasolina na estrada do Mato Alto, no bairro Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O corpo de Lindomar Riva, de 53 anos, estava com marcas de tiros e agentes do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados para atender a ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).