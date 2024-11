Homem aplica o golpe do falso leilão e acaba preso

O veículo era um Porsche Macan avaliado em mais de R$ 300 mil

Um servidor da Secretaria Municipal de Educação foi preso pela Polícia Civil acusado de aplicar um golpe de falso leilão online de carros. O veículo em questão era um Porsche Macan de mais de R$ 300 mil. A vítima nunca chegou a receber o carro que arrematou.

As investigações foram da 14ª DP (Leblon). A vítima procurou a delegacia após passar o prazo da entrega do veículo e não ter sido contactado pelo leiloeiro. Ela buscou a empresa responsável, mas não obteve uma resposta.

“A investigação se iniciou no fim de 2023, quando a vítima, efetivamente, verificou que ao efetuar a compra de um veículo e fazer o depósito do valor, ela não recebeu o carro e nem conseguiu mais contato com os vendedores”, afirmou a delegada Thaianne Moraes.

Durante as investigações, os agentes identificaram o beneficiário da transação de R$ 328.220,00 feita pela vítima. O pedido de prisão de Diego Evangelista de Souza foi deferido pela 27ª Vara Criminal da Capital.

Ele foi preso na última terça-feira (5) em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Trata-se de um funcionário da Secretaria Municipal de Educação e residia em um imóvel anexo a uma escola.

O carro nunca apareceu. As imagens do veículo eram usadas para o golpe.

A Secretaria Municipal de Educação disse que repudia o crime e informou que o homem está afastado de suas funções. A pasta afirma que abriu um procedimento interno visando a demissão do servidor.