Homem apontado como um dos maiores assaltantes de joalherias do Rio é preso

A Polícia Civil capturou nesta terça-feira (12) o bandido apontado como um dos maiores assaltantes de carros de luxo e joalherias do Rio. Giovanni Alves dos Santos, o ‘LD’, levou cerca de R$ 40 mil em joias em um assalto em Petrópolis, na Região Serrana, em maio deste ano. Na ocasião, ele e um comparsa renderam as funcionárias do estabelecimento.

Segundo a polícia, em outra ocasião, a quadrilha roubou uma Mercedes de um

gerente do tráfico. À época, Edgar Alves de Andrade, também conhecido como

Doca ou Urso, um dos chefes do Comando Vermelho (CV), determinou a devolução

do carro ao traficante.

Com o objetivo de encontrar os integrantes da quadrilha, agentes da Delegacia de

Repressão a Entorpecentes (DRE) estiveram na comunidade do Arará na última

semana. Durante a ação, houve troca de tiros e Giovanni foi baleado, no entanto,

havia conseguido escapar.

Através de compartilhamento de informações entre o setor de inteligência e

monitoramento da DRE, os agentes retornaram à comunidade ontem (12) e

localizaram o bandido em uma casa. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de

arma de fogo.