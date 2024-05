Homem assassinado em Cabo Frio já foi coordenador de Posturas

Patrick Raibolt foi morto a tiros após uma briga/Divulgação/PM

Patrick Raibolt, de 38 anos, foi assassinado a tiros na manhã do último domingo (12), no Boulevard Canal, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele já foi coordenador de posturas na cidade, durante governo do prefeito Henrique Gomes.

A vítima possuía diversas passagens criminais, entre elas, uma prisão feita pela PRF. Na ocasião, o ex-servidor municipal foi capturado após uma tentativa de fuga na BR-101. Ao ser preso, ele confessou ter confeccionado diversos documentos de identidade falsificados. No interior do veículo, a PRF encontrou equipamentos utilizados para arrombamento de caixas eletrônicos.